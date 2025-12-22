Napoli, la Supercoppa è quello che ci vuole: ma il Bologna non va sottovalutato Vincere un altro titolo dopo lo scudetto può dare entusiasmo all'ambiente e sicurezze alla squadra

A poche ore dalla storia, l'occasione per dare continuità allo scudetto con un altro titolo e arricchire una bacheca che di certo non trabocca di trofei. Per questo il Napoli ha tutto l'interesse a vincere la terza Supercoppa della sua storia, dopo quelle del 1990 e del 2014. Non è un titolo che fa svoltare una stagione, ma con un Napoli in corsa in altre competizioni la Supercoppa può arricchire l'annata del post scudetto e dare entusiasmo alla tifoseria e nuove sicurezze alla squadra: soprattutto in un'annata caratterizzata dai tanti infortuni e le continue difficoltà con cui Conte si sta confrontando.

Di fronte, nella sfida delle ore 20, ci sarà il Bologna di Vincenzo Italiano, alla prima finale di Supercoppa per il club rossoblu. I partenopei non hanno mai vinto nel 2025: nei due precedenti in campionato un pareggio e una sconfitta, quella amarissima di novembre, che portò il futuro di Conte in discussione. Occasione doppia di riscatto, con la voglia di portare a casa la Coppa. Solo un dubbio di formazione per Conte, che in difesa sceglierà tra Buongiorno e Juan Jesus. Per il resto scenderà in campo la stessa formazione che giovedì ha battuto il Milan.