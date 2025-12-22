Natale a Napoli: il 25 dicembre il gran concerto al Duomo Musiche sacre e tradizione per la rassegna "Natale d’Emozioni": ecco il programma

La grande musica sacra torna a risuonare nel cuore della città. Il prossimo 25 dicembre alle ore 20:00, il Duomo di Napoli aprirà le sue porte per il tradizionale Concerto di Natale, un appuntamento d'eccezione che vedrà protagonisti il Coro e l’Orchestra Sinfonica dei Cantori di Posillipo. L'evento si inserisce nella rassegna "Natale d’Emozioni", curata dalla fondazione Il Canto di Virgilio, all’interno della kermesse istituzionale "Vedi Napoli Sacra e Misteriosa e poi torni", promossa dall'Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli.

Un repertorio internazionale e l’omaggio a Napoli

Sotto la direzione del Maestro Gaetano Raiola, l’orchestra eseguirà un programma che spazia tra le culture di tutto il mondo. Il repertorio alternerà brani in lingua francese, spagnola, tedesca e inglese alle solenni composizioni in latino. Tra i momenti più attesi, le trascrizioni curate dallo stesso Raiola e dal fondatore Ciro Visco di classici intramontabili come: Adeste Fideles, Stille Nacht, Cantique de Noël, Quanno nascette ninno di Sant'Alfonso de' Liguori. Il gran finale sarà affidato alla maestosità dell’Halleluja di Handel e alla suggestiva Ave Maria di Cimmaruta, simbolo della missione dei Cantori nel diffondere la bellezza della cultura musicale napoletana.

Il commento dell’assessora Teresa Armato

L’iniziativa punta a consolidare il capoluogo campano come meta del turismo culturale e religioso. "La musica sacra è parte profonda della nostra storia e diventa occasione di incontro tra spiritualità e bellezza", ha dichiarato l’assessora al Turismo Teresa Armato. "Con rassegne come 'Natale d’Emozioni' rafforziamo un’offerta di qualità che invita a vivere la città con consapevolezza".

L’anteprima a Santa Lucia a Mare

Per chi volesse anticipare l’atmosfera delle feste, è previsto un importante appuntamento domani, martedì 23 dicembre alle ore 20:00, presso la Basilica-Santuario di Santa Lucia a Mare. Andrà in scena "Natale a Napoli: leggende, miracoli e racconti", uno spettacolo ideato da Francesca Ciardiello che vedrà la partecipazione di artisti come Irene Scarpato e Massimo Masiello, accompagnati dall'Ensemble Strumentale Collegium Philarmonicum.