Filca Cisl Campania: Massimo Sannino segretario regionale L'assemblea dei delegati si è svolta a Napoli

Massimo Sannino è stato eletto segretario regionale della Filca Cisl Campania, l'assemblea dei delegati svoltasi a Napoli ha inoltre eletto in segretaria Giuseppe Marchesano e Fulvio Pirchio.

Enzo Pelle, segretario generale della Filca Cisl, è intervenuto al congresso regionale a Napoli dal titolo “Il coraggio della partecipazione” rimarcando la responsabilità sociale e l’umanesimo del lavoro per rigenerare l’Italia e l’Europa.

“Il lavoro edile è sicuro solo con la corretta applicazione dei contratti. - la riflessione del segretario nazionale Filca Cisl - Per la qualità ed il rispetto del lavoro, è necessario dare continuità al dialogo avviato con le istituzioni e le parti sociali. Solo così il settore potrà diventare più attrattivo e qualificato per i lavoratori e imprese e rafforzando quegli imprenditori che investono e credono nel valore del proprio lavoro”.

Il segretario regionale Massimo Sannino ha ribadito l’impegno per la categoria sia in materia di sicurezza che formazione: "Siamo fortemente radicati sul territorio, attenti alle esigenze e ai bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie. Siamo pronti ad intensificare ulteriormente il nostro impegno per garantire lavoro di qualità nei cantieri, sicurezza e dignità dei lavoratori, regolarità e legalità del settore".