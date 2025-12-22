Il Napoli vince il 14° trofeo della sua storia, il settimo con De Laurentiis In Arabia vinta la terza Supercoppa dopo quelle del 1990 e del 2014

Il Napoli conquista la Supercoppa italiana 2025 a Riyadh, arricchendo la propria bacheca con il quattordicesimo trofeo nella storia del club. Questo successo rappresenta la terza Supercoppa vinta, che si somma a sei Coppe Italia, quattro Scudetti e una Coppa UEFA. È significativo notare che ben sette di questi trionfi, cioè la metà, sono stati ottenuti durante la presidenza di Aurelio De Laurentiis.

