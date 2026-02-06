Domani alle 18 Genoa-Napoli, in dubbio Politano. Scalpita Alisson IN porta gioca Meret va Milinkovic va verso il recupero

Meno uno a Genoa-Napoli. Gli azzurri si sono allenati al SSC Napoli Training Center alla vigilia del match contro la formazione di Daniele De Rossi. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico. Capitolo formazione: nel solito 3-4-2-1, Meret tra i pali, in difesa oltre Juan Jesus e Buongiorno, Rrahmani può sostituire l'infortunato Di Lorenzo, altrimenti toccherà ad Olivera. In mediana agirà il solito duo Lobotka-McTominay, sulle corsie laterali confermato Spinazzola mentre Gutierrez è in vantaggio su Politano che non è ancora al meglio per giocare titolare. Nessun dubbio su Elmas e Vergara che si muoveranno sulla trequarti a sostegno di Hojlund. Pronti a subentrare dalla panchina i nuovi acquisti Giovane e Alisson Santos, entrambi in gol mercoledi nel test amichevole contro il Giugliano.