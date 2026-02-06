Comune: lavori al Maradona senza sospendere le partite Il confronto al Comune con i delegati FIGC e l'assessore Cosenza

Incontro tra Comune di Napoli e i delegati della FIGC, questa mattina, per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dello stadio Maradona in vista di euro 2032.

Dalla Sala Giunta di Palazzo San Giacomo è stato l’assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza, ad illustrare ai rappresentanti della FIGC collegati da remoto l’aggiornamento dei lavori del Maradona.

"Abbiamo presentato lo stato di avanzamento del progetto per il nuovo Maradona – ha spiegato l’assessore Cosenza - in particolare il progetto di tutta la sistemazione interna con il nuovo primo anello a ridosso del campo. Il progetto è completamente realizzato in modalità BIM, che consente una grande precisione e flessibilità. Nelle immagini l’attuale posizione non simmetrica del campo e quella nuova, centrata, con gli spalti ravvicinati: sezioni strutturali e viste che rispettano perfettamente la futura visibilità conseguente al progetto. Tutti i posti rispettano i requisiti UEFA sulla visibilità”.

