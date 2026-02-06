Ricarica elettrica ultra veloce: alla Federico II ecco i-STENTORE Presentata al laboratorio eTRlab la stazione da 320 kW con accumulo ibrido per la mobilità elettrica

All’interno dell’eTRlab, il laboratorio di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione dell’Università di Napoli Federico II, è stata presentata una delle tecnologie più avanzate per la ricarica dei veicoli elettrici, sviluppata nell’ambito del progetto europeo i-STENTORE.

Finanziato dall’Unione Europea, il progetto i-STENTORE punta allo sviluppo e alla dimostrazione di sistemi di accumulo energetico innovativi e ibridi, in grado di operare come elementi attivi delle moderne infrastrutture energetiche. L’obiettivo è migliorare efficienza, affidabilità e sostenibilità dei sistemi elettrici, favorendo l’integrazione delle fonti rinnovabili e supportando applicazioni strategiche come la mobilità elettrica, le reti intelligenti e le infrastrutture di ricarica avanzate.

Protagonista della dimostrazione è una stazione di ricarica ultra-fast da 320 kW, integrata con un sistema di accumulo a batteria ibrido composto da 150 kWh in tecnologia NMC e 30 kWh in tecnologia LTO. Una configurazione che consente di combinare alta densità energetica ed elevata capacità di potenza, rendendo possibile una ricarica estremamente rapida e allo stesso tempo sostenibile per la rete elettrica.

Durante i test, la stazione ha ricaricato veicoli elettrici di fascia alta e premium, tra cui una Porsche Taycan e una vettura NIO. In particolare, sulla Taycan è stata sperimentata una ricarica ultra-veloce alla massima potenza erogabile dalla stazione, pari a 320 kW.

Elemento centrale dell’esperimento è la validazione di sistemi avanzati di gestione dei flussi di potenza, capaci di coordinare in tempo reale l’energia scambiata tra il sistema di accumulo ibrido e i veicoli, limitando fortemente la potenza prelevata dalla rete elettrica. Un approccio che riduce l’impatto delle ricariche ultra-fast sulle infrastrutture esistenti e ne favorisce la diffusione su larga scala.

La gestione intelligente consente inoltre di aumentare la vita utile delle batterie NMC, grazie all’integrazione con le batterie LTO, caratterizzate da un numero molto elevato di cicli di carica-scarica e da una maggiore robustezza operativa.

La tecnologia, dopo la validazione in laboratorio, sarà installata in un Hub di stazioni di ricarica a Mercogliano, in provincia di Avellino, dove sono previste anche soluzioni di ricarica veloce per autobus elettrici, integrate con impianti fotovoltaici. L’hub rappresenterà un esempio concreto di infrastruttura per la mobilità elettrica sostenibile del futuro, in piena coerenza con gli obiettivi del progetto i-STENTORE.