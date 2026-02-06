Napoli: a Genova Conte ritrova Rrahmani Se non dovesse farcela al posto del kosovaro ci sarà Olivera

Il Napoli non vuole fermarsi. Dopo la vittoria contro la Fiorentina, la squadra di Antonio Conte è attesa domani sera dalla trasferta di Marassi contro il Genoa, con l’obiettivo di conquistare un altro successo e dare continuità al proprio cammino in campionato.

Per il tecnico azzurro la sfida contro il Grifo rappresenta un passaggio chiave nella corsa alla Champions League: restare tra le prime quattro è fondamentale sotto ogni punto di vista, sportivo ed economico. Ecco perché Conte chiede massima concentrazione ai suoi, nonostante un’emergenza che riguarda soprattutto difesa e centrocampo.

Napoli senza Di Lorenzo, rientra Rrahmani

A Marassi il Napoli dovrà fare a meno del capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino azzurro, alle prese con un problema al ginocchio, ha approfittato dello stop per sottoporsi a un intervento al piede e non sarà della partita.

La buona notizia per Conte arriva però dal recupero di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro ha smaltito il problema al gluteo ed è pronto a tornare titolare, se non dovesse farcela al suo posto ci sarà Olivera. Resta da capire il suo impiego: centrale puro oppure braccetto destro nella linea difensiva. In quest’ultimo caso, davanti a Meret agirebbero Buongiorno al centro e Juan Jesus sul centrosinistra.

Emergenza a centrocampo, scelte obbligate

Situazione complicata a centrocampo, dove Conte è costretto a fare gli straordinari. Gli unici pienamente disponibili sono Stanislav Lobotka e Scott McTominay, chiamati a reggere peso ed equilibrio della squadra.

Sulle corsie laterali, nel ruolo di quinti, spazio a Gutierrez e Spinazzola. Politano, infatti, necessita ancora di almeno una settimana prima di rientrare stabilmente in gruppo.

Attacco: Hojlund dal 1’, nuovi acquisti dalla panchina

In avanti, i nuovi arrivati Giovane e Alisson partiranno inizialmente dalla panchina. Conte si affiderà a Rasmus Hojlund come punta centrale, supportato da Vergara ed Elmas sulla trequarti.

Un Napoli rimaneggiato ma determinato, chiamato a dare una risposta di carattere su un campo storicamente difficile come Marassi. Per Conte, il bis è più di un obiettivo: è una necessità.