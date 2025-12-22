Il rafforzamento dei controlli sarà immediato e riguarderà tre Comuni della provincia di Napoli. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che, su indicazione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito oggi in prefettura. I Comuni interessati sono quelli di Santa Maria la Carità e di Castellammare, nella zona sud, e di Bacoli, nell'area flegrea. Nel corso del vertice è stato presente il sindaco di Santa Maria la Carità. Con i responsabili delle forze dell'ordine è stato disposto un rafforzamento dei controlli non solo nel centro ma anche in alcune aree più periferiche. Stesso discorso per Torre Annunziata. Infine si è discusso anche di Bacoli, dove nel corso nelle giornate delle festività natalizie si registra un incremento delle presenze.
Sicurezza, prefettura dispone più controlli in tre comuni della Provincia
Il rafforzamento anche nelle aree più periferiche
Il rafforzamento dei controlli sarà immediato e riguarderà tre Comuni della provincia di Napoli. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che, su indicazione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito oggi in prefettura. I Comuni interessati sono quelli di Santa Maria la Carità e di Castellammare, nella zona sud, e di Bacoli, nell'area flegrea. Nel corso del vertice è stato presente il sindaco di Santa Maria la Carità. Con i responsabili delle forze dell'ordine è stato disposto un rafforzamento dei controlli non solo nel centro ma anche in alcune aree più periferiche. Stesso discorso per Torre Annunziata. Infine si è discusso anche di Bacoli, dove nel corso nelle giornate delle festività natalizie si registra un incremento delle presenze.