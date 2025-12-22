Sicurezza, prefettura dispone più controlli in tre comuni della Provincia Il rafforzamento anche nelle aree più periferiche

Il rafforzamento dei controlli sarà immediato e riguarderà tre Comuni della provincia di Napoli. Lo ha deciso il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che, su indicazione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è riunito oggi in prefettura. I Comuni interessati sono quelli di Santa Maria la Carità e di Castellammare, nella zona sud, e di Bacoli, nell'area flegrea. Nel corso del vertice è stato presente il sindaco di Santa Maria la Carità. Con i responsabili delle forze dell'ordine è stato disposto un rafforzamento dei controlli non solo nel centro ma anche in alcune aree più periferiche. Stesso discorso per Torre Annunziata. Infine si è discusso anche di Bacoli, dove nel corso nelle giornate delle festività natalizie si registra un incremento delle presenze.

