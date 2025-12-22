Bologna, Italiano: "Il Napoli ha meritato. Neres era in stato di grazia" L'allenatore del Bologna dopo la sconfitta con gli azzurri nella finale di Supercoppa italiana

"Ci abbiamo provato, facendo il possibile con una squadra che ha overperformato con tutti i suoi giocatori e con un Neres in giornata di grazia. Nel secondo tempo, Ferguson ha avuto la palla dell'1-1. Il Napoli ha meritato e fatto una grande partita. Peccato. Queste sono partite che ti fanno crescere. Ci porteremo questa esperienza in campionato, in Coppa Italia e in Europa League". Queste le parole di Vincenzo Italiano ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta del Bologna con il Napoli nella finale della Supercoppa Italiana. "Il pianto di Ravaglia? Ha fatto cose importanti nelle partite precedenti. Ci tiene molto, ha questa maglia tatuata addosso - aggiunge il tecnico rossoblù -. Usciamo a testa alta, arrivare in finale non è mai semplice. Lavoreremo sui nostri errori per crescere. Non ho rimpianti. Loro quando abbassano il blocco è difficile scardinarli. Abbiamo forzato alcune giocate. I ragazzi però hanno dato tutto".