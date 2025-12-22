Di Lorenzo: "Volevamo questo trofeo più degli altri" Il capitano del Napoli dopo la vittoria della Supercoppa contro il Bologna

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria in Supercoppa contro il Bologna. ""Finalmente, abbiamo perso due finali e quindi la terza è andata bene. Sono contento per me e per la squadra, abbiamo dimostrato di volerla più degli altri questa Supercoppa. Abbiamo dimostrato che se abbiamo questo atteggiamento possiamo dar fastidio a chiunque. Ciclo? Più vinci e più ti viene fame di vincere trofei. Lo Scudetto dell'anno scorso ci tenevamo a vincerlo così come la Supercoppa di questa sera. La volevamo a tutti i costi.

La volevamo tanto, stasera abbiamo dimostrato di volerla a tutti i costi. Champions League? Abbiamo avuto dei momenti di black-out, ma abbiamo dimostrato in queste due partite che se abbiamo questo spirito e questa unione possiamo giocarcela con chiunque. Questa deve essere la base del 2026, ci rituffiamo in campionato con l'entusiasmo per questa vittoria. È bello vedere anche la gente che lavora con noi, magazzinieri e fisioterapisti, che sono di Napoli e ci tenevano a vincere".