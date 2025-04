Rete sud promossa da Utilitalia: Massimo Iodice nominato tesoriere l plauso dell’amministrazione Bene: "Comincia fase nuova per Casoria ambiente"

Massimo Iodice, amministratore unico di Casoria ambiente, è stato nominato tesoriere di rete sud, la rete promossa da Utilitalia che riunisce le principali utilities del mezzogiorno impegnate nella gestione di servizi pubblici locali.

La nomina rappresenta un riconoscimento importante per Iodice come manager, ma anche un’opportunità di crescita per Casoria Ambiente, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti sul nostro territorio.

Il sindaco Raffaele Bene, a nome dell’amministrazione comunale, ha così commentato la notizia: “Siamo felici che l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Casoria, con la missione di renderla ogni giorno più pulita, possa crescere attraverso il confronto e l’interazione con altre realtà che si occupano di servizi in altre zone d’Italia con esperienze complesse. Apprendendo dal modo in cui si muovono diverse realtà, si possono raccogliere indicazioni fruttuose per gestire le problematiche nelle mansioni quotidiane.”

“L’amministrazione comunale fa il più sentito in bocca al lupo a Massimo Iodice, con la consapevolezza che la stima ottenuta in tavoli istituzionali possa fungere anche da ulteriore stimolo per svolgere il lavoro di amministratore unico di Casoria Ambiente nel miglior modo possibile” continua Bene.

“Portare la società, che svolge un ruolo essenziale sul nostro territorio, a superare nuove sfide fuori dal perimetro locale è una missione che apprezziamo, con la convinzione che possa rendere ancora più efficace anche l’impegno per Casoria.”