Sabato Juve Stabia - Sudtirol, il ds Lovisa: "Vogliamo il Menti pieno" Il direttore sportivo ai tifosi: "Venite tutti per chiudere l’anno nel migliore dei modi"

"Gli amministratori e la S.S. Juve Stabia 1907 invitano tutti i tifosi gialloblù e tutti gli appassionati del territorio alla nostra gara del 27 dicembre 2025, stadio Romeo Menti, alle ore 15.00 con il Sudtirol per chiudere insieme uno splendido anno 2025 che ha regalato tante gioie al nostro club": comunicato della Juve Stabia verso l'ultima sfida dell'anno solare.

"Il messaggio forte per tutti a venire allo stadio e a riempiere di gioia ed entusiasmo la nostra “casa” gialloblù del Romeo Menti arriva dal direttore sportivo Matteo Lovisa: 'Quello che andiamo ad affrontare contro il SudTirol è uno scontro cruciale per la nostra salvezza, un crocevia che intendiamo affrontare al massimo e mi aspetto che la città e non solo risponda presente. Sabato abbiamo bisogno di tutto l’appoggio e il calore che solo la vera Castellammare sa offrire ai nostri ragazzi. Venite tutti allo stadio per chiudere l’anno nel migliore dei modi'."