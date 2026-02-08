IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Destino da scrivere L'urgenza della vittoria e non solo dopo il blitz del Napoli a Genova

In premessa al match tra Genoa e Napoli Antonio Gaito aveva evidenziato quattro aspetti che apparivano di gran lunga i più rilevanti per il risultato finale. Innanzitutto l'urgenza della vittoria, sia per la sua sostanziale dipartita ormai dallo score esterno degli azzurri, sia per non perdere terreno dalle prime, cosa che sarebbe stata (questa sì) molto grave.

C'era poi per l'uscita di Giovanni Di Lorenzo il rientro di Amir Rrahmani, fermo restando il de profundis per Sam Beukema, già chiaro prima, durante e dopo ogni partita.

Restavano "la settimana tipo" e i "rinforzi" a far da contorno a un destino tutto ancora da scrivere.