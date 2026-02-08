Scritte contro Manfredi, solidarietà anche dal rettore Lorito "Frasi inaccettabili e indegne di una convivenza civile"

Il rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Matteo Lorito, si aggiunge al coro di solidarietà che in queste ore ha espresso vicinanza al sindaco Manfredi a proposito delle frasi comparse su un muro nel giorno della protesta di Comitati e residenti contro i lavori di bonifica in vista della prossima Coppa America.

“Le scritte comparse a Bagnoli contro il sindaco Manfredi sono inaccettabili e istigatrici di atti violenti indegni di una convivenza civile. È' un gesto da condannare senza se e senza ma, e che non esprime il sentire comune di un popolo con una storia di civiltà e di cultura come quello napoletano - la netta presa di posizione della guida della Federico II -. L'intero Ateneo federiciano esprime vicinanza e si stringe intorno a Gaetano Manfredi, al quale va tutta la nostra solidarietà per il gravissimo episodio".