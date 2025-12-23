Sanità, vertice Fico-Schillaci: "Collaborazione per uscire dal Piano di rientro" Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico incontra il Ministro

Svolta diplomatica per la gestione della salute pubblica in Campania. Questa mattina, a Roma, il Presidente della Regione Roberto Fico ha incontrato il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Al centro del colloquio, definito da entrambe le parti "cordiale e proficuo", ci sono le strategie per il rafforzamento del sistema sanitario regionale e l’atteso superamento dei vincoli economici.

Un nuovo asse tra Napoli e Roma

L'incontro segna l'avvio di una fase di cooperazione istituzionale che punta a superare le storiche criticità del settore. Il Governatore Fico ha espresso soddisfazione per l'apertura mostrata dal Ministero, sottolineando come il dialogo sia l'unica via per garantire servizi efficienti ai cittadini campani. "Ringrazio il ministro Schillaci per la disponibilità. In un clima costruttivo ci siamo confrontati sulle priorità sanitarie per la Campania", ha dichiarato Fico al termine del vertice.

L’obiettivo: l'uscita dal Piano di rientro

Il tema politico e tecnico più rilevante resta la fine della gestione commissariale o, comunque, il completamento del percorso di uscita dal Piano di rientro. Per la Campania, questo significherebbe recuperare una maggiore autonomia gestionale e finanziaria, fondamentale per pianificare nuove assunzioni e investimenti strutturali negli ospedali del territorio. Secondo quanto emerso dalla nota ufficiale della Regione, la direzione tracciata è chiara: rafforzamento della rete territoriale: potenziamento dell'assistenza post-ospedaliera, collaborazione costante: un filo diretto tra Palazzo Santa Lucia e il Lungotevere Ripa. E poi l'efficienza dei conti: mantenimento degli equilibri di bilancio senza sacrificare i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Verso una sanità regionale più solida

Il Presidente Fico ha ribadito che l'obiettivo finale resta "una concreta ed efficace collaborazione istituzionale". Questo passaggio è considerato propedeutico per sbloccare risorse e modernizzare una sanità che, negli ultimi anni, ha dovuto affrontare la doppia sfida del risanamento dei debiti e dell'emergenza pandemica. L'incontro di oggi rappresenta un primo passo di un cronoprogramma che vedrà tecnici regionali e ministeriali lavorare fianco a fianco nei prossimi mesi per monitorare i progressi del sistema sanitario campano.