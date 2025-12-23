Supercoppa in bacheca e Hojlund e Neres fenomenali: bilancio arabo entusiasmante Ora il Napoli dovrà riscattarsi in campionato dopo la sconfitta in casa dell'Udinese

Un altro trofeo in bacheca, il 14esimo della storia del Napoli e il settimo dell'era De Laurentiis. La terza Supercoppa è arrivata questa mattina in città nelle mani del capitano Giovanni Di Lorenzo. La squadra è rientrata a Capodichino dopo essere partita all'alba da Riyad. Chiusura trionfale dell'esperienza araba con un successo dominante: 2-0 al Milan in semifinale e stesso risultato nella finale col Bologna di ieri. Nessun gol subito ma anche pochi rischi in difesa. Hojlund e Neres, gli unici marcatori del torneo con due doppiette, assoluti mattatori.

L'eroe della finale è stato il brasiliano, diventato il valore aggiunto anche grazie al nuovo modulo che ne esalta le qualità. Altra intuizione di Conte, riportare Politano dal primo minuto nel ruolo di esterno destro. Combinazioni che innescano un Hojlund trascinatore e in evidente crescita. Solo sorrisi da questa Supercoppa, con la prospettiva di ritrovare presto Lukaku e Meret e riprendere la corsa in campionato dopo la sconfitta di Udine. Conte ha lasciato i calciatori festeggiare con sigari e qualche brindisi, ma dopo un giorno di riposo sarà tempo di rimettersi al lavoro per dimostrare che questo nuovo Napoli non solo è vincente, ma anche affidabile.