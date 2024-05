Di Lorenzo torna con il Lecce. Da valutare Osimhen e Zielinski L'attaccante e il capitano proveranno a rientrare per l'ultima di campionato al Maradona

Dovrà decidere la Lega la data dell’ultima sfida di campionato del Napoli al Maradona contro il Lecce. Alla ripresa degli allenamenti ci saranno da valutare le condizioni di alcuni calciatori. Sicuramente rientrerà a disposizione di Calzona il capitano Di Lorenzo. L’altra sera il terzino destro ha dovuto dare forfait per una gastroenterite. Al suo posto ha giocato Mazzocchi. L’ex Empoli, dunque, chiuderà la stagione davanti ai propri tifosi.Lo staff medico dovrà monitorare le condizioni di Osimhen e Zielinski. L’attaccante ha svoltoterapie in settimana ma se non lavorerà col gruppo difficilmente potrà sfidare i salentini. Stesso discorso per Zielinski. Non vuole rischiare di farsi male il polacco visto che il prossimo anno giocherà con l’Inter. C’è poi Mario Rui che ha un problema muscolare. La sensazione è che contro il Lecce potrebbero giocare quei calciatori che hanno visto poco il campo. Anche se fino alla fine il Napoli dovrà onorare la stagione sperando che la Fiorentina perda entrambe le partite in modo tale da arrivare un punto sopra. Ma è molto difficile.