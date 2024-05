Una lenta discesa: il Napoli è decimo e si prepara a un finale di stagione amaro Azzurri sempre più giù dopo la vittoria del Torino: speranze ormai quasi a zero per l'Europa

È un lento e inesorabile declino quello del Napoli, che dopo il pareggio di Firenze si ritrova al decimo posto in classifica. La vittoria del Torino contro un appagato Milan manda gli azzurri sempre più giù, riducendo le speranze di un posto in Conference League ormai quasi nulle. L'obiettivo resta l'ottavo posto, già nelle mani della Fiorentina (che ha anche una partita in meno) è alla portata dei granata, che nell'ultima giornata sfideranno un'Atalanta ormai già qualificata in Champions. Ecco perché i tifosi azzurri si preparano a un finale di stagione amaro e inaspettato, col rischio di finire il torneo esattamente a metà classifica: situazione impensabile un anno fa, dopo la vittoria dello scudetto.

Oltre all'assenza dall'Europa dopo 14 anni consecutivi, il Napoli dovrà prepararsi anche a un doppio turno supplementare in Coppa Italia, con gare ad agosto e novembre. La preparazione estiva ne risentirà, portando a un cambio delle date del ritiro in Abruzzo, anche se per ora la società ha confermato il programma iniziale. E sullo sfondo resta l'attesa per il nuovo allenatore: dopo le parole di De Laurentiis, che sembra aver allontanato Conte, il favorito dovrebbe essere Gasperini, allenatore dell'Atalanta. Nei prossimi giorni il club azzurro dovrebbe annunciare Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo, e sarà il primo passo verso la rifondazione totale annunciata dal presidente.