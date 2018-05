Baby gang. "Obbligo minori a essere accompagnati dopo le 24" La proposta di Borrelli

Violenza, reati, furti e aggressioni. Movida violenza a Napoli senza fine e il commento amaro di Borriello dei Verdi interviene rimarcando come le risorse e personale a disposizione delle forze dell'ordine siano sempre più ridotte.

"Ancora risse e aggressioni nelle strade della movida. I residenti di Chiaia parlano di situazione fuori controllo e non gli si può dare torto se alle tre del mattino de gruppi di giovanissimi si affrontano creando il panico in strada. D'altronde per le forze dell'ordine si tratta di fare i conti con la cosiddetta 'coperta corta'. Mentre a piazza Trieste e Trento fino alle 24 il presidio imponente ha fatto sì che non accadessero episodi di violenza e si provvedeva a sequestrare 30 scooter sprovvisti di assicurazione o guidati da persone senza casco, appena più in là, alle tre del mattino, una nuova rissa. Non è pensabile presidiare militarmente e per così tante ore tutte le strade della città. Un rimedio efficace può essere quello di obbligare i minori di 16 anni ad essere accompagnati dopo le 24 dai genitori. Solo così è possibile arginare il fenomeno delle baby gang che continuano a creare danni in città". Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli con quello comunale del Sole che Ride Marco Gaudini.