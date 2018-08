Crollo ponte. I post dell'odio: spero siano morti solo terroni Borrelli: commenti odiosi e violenti sul social

"Neanche di fronte a una tragedia come quella di Genova con vittime anche campane tra l'altro si ferma lo squallore di certa gente e l'antimeridionalismo che coinvolge anche molti esponenti politici e istituzionali".

Lo ha detto il consigliere regionaledei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, denunciando "alcuni commenti odiosi apparsi sui social in cui ci si augura che siano morti solo terroni e altri altrettanto offensivi verso le vittime facendo assurdi paragoni con l'arrivo di un calciatore alla Roma".

"Un discorso a parte poi merita lo squallore della Lega Nord, rappresentato questa volta da Edoardo Rixi, attuale sottosegretario leghista al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, deputato ligure già vice presidente della Lega Nord di Salvini nel 2014, già Consigliere regionale della Liguria, assessore allo sviluppo economico e imprenditoria, poi deputato nel 2018, rinviato a giudizio nel 2016 per le "spese pazze" alla stessa Regione Liguria" ha aggiunto Borrelli sottolineando che "intervistato in uno degli speciali in onda in questi giorni, parlando di manutenzione e del mancato potenziamento delle strutture autostradali dell'area genovese, ha parlato di un presunto dirottamento di risorse verso la Salerno Reggio Calabria alimentando ancora una volta la storia assurda e falsa dei soldi mandati al Sud ai danni del Nord".