Caivano: scoperto sistema di nascondiglio della droga, due arresti Nulla da invidiare alla migliore piazza di spaccio

La zona è residenziale, il parco Verde non è vicino ma le attività investigative dei carabinieri della stazione puntano dritto a quel civico.

Siamo a Caivano e i militari dell’Arma hanno organizzato un servizio antidroga. Si conosce il palazzo e sì sa che una coppia di insospettabili ha allestito una fiorente piazza di spaccio ma non si conosce altro, tocca indagare.

I carabinieri, in borghese, salgono al primo piano e si nascondono tra alcuni scatoloni ammassati mentre gli altri militari in divisa attendono poco lontano.

Le voci di un uomo e di una donna - parlano con insistenza tra loro di somme di denaro contante – accendono l’attenzione dei carabinieri che percorrono il pianerottolo mentre è sempre più forte i rumore di un cassetto metallico che si apre e chiude più volte.

La porta di ingresso e aperta: avviene l’irruzione. Al grido “Carabinieri” i due presenti in casa restano impietriti. Sono una giovane coppia di sposi. Lei ha 26 anni mentre lui è 27enne, sono incensurati.

Sul davanzale ci sono due buste sottovuoto con all’interno della droga tra cocaina e marijuana. C’è anche un bilancino elettronico di precisione sporco di sostanza stupefacente e delle forbici. Sul tavolo altro materiale da confezionamento tra buste per sottovuoto, forbici e una macchinetta per sottovuoto.

In un borsello, nella camera da letto, ci sono 550 euro. Nel salone i carabinieri trovano un piccolo cassetto di ferro che fuoriesce dal muro. E’ nascosto da 2 prese della corrente elettrica finte. Si chiude con una piccola chiave e i due non erano riusciti a chiuderlo in tempo.

La droga rinvenuta e sequestrata ammonta a 50 grammi. La coppia viene arrestata ed ora è in attesa di giudizio.