Strade come porcili: buttano una vasca da bagno in strada Il caso

Un documentario. Dei report precisi per documentare lo stato delle strade e delle piazze di Napoli. Zone condivise e non rispettate, che si trasformano in alcuni casi in vere e proprie discariche a cielo aperto. «Oltre agli incivili, che gettano addirittura una vasca da bagno su un marciapiedi, anche molte attività di fast e street food contribuiscono a sporcare la città trasformando le strade in porcili e danneggiando il turismo che li sta arricchendo». Così Francesco Emilio Borrelli dei Verdi.

“Quest’estate abbiamo deciso di fare una serie di dossier sulla gestione dei rifiuti in città e, dopo aver segnalato gli incivili che lasciano rifiuti di ogni tipo in strada a qualsiasi ora e in qualsiasi posto come quelli che hanno abbandonato addirittura una vasca da bagno su un marciapiedi, non possiamo non segnalare il comportamento di alcuni titolari di attività di ristorazione, soprattutto di fast e street food. In questo modo non solo danneggiano il territorio ma anche il turismo che li sta arricchendo trasformando le strade cittadine in porcili”.

Lo hanno detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e quello comunale del Sole che ride, Marco Gaudini, segnalando che “molti non hanno alcun rispetto per la città perché non prevedono cestini a ridosso delle loro attività costringendo i loro clienti a gettare carte e barattoli nei cestini pubblici che si riempiono in pochi minuti, rendendo vano il lavoro dei dipendenti dell’Asia che, comunque, deve prevedere turni di svuotamento più ravvicinati, almeno nelle zone frequentate maggiormente dai turisti”.