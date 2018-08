"Questo è mio figlio. Hai distrutto la sua e la mia vita" Il post di rabbia e dolore della madre di un giovane centauro morto

di Siep

Non si rassegna alla morte di suo figlio, e in un lungo post annota la sua disperazione, rabbia e dolore per quel lutto atroce. A scrivere è una madre, che posta la foto sorridente di quel suo figlio adorato.

"Questo è mio figlio. Un pezzo di m.... gli ha tolto questo sorriso per sempre spezzando la vita di mio figlio

Voglio solo che questa foto arrivi a lui perchè veda cosa mi ha tolto. Ha distrutto la mia vita quella di mio figlio. Un ragazzo pieno di vita con tanti sogni ancora da realizzare". E’ Lucia Tortora a postare foto e frase nel gruppo sei di Sant’Antonio Abate se...”. La signora e` la mamma di Antonello Giordano il giovane centauro di Angri vittima ferragosto in via Santa Lucia nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino. Sull’incidente e` stata aperta un’inchiesta. Nei guai l’automobilista abatese, appunto, a cui fa riferimento la mamma della giovane vittima.