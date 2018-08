Maltempo, fulmini e pioggia. Rischia di cadere un altro Giglio Allagamenti a Capua. A Brusciano un giglio rischia di cadere in strada

di Siep

Maltempo, caos e disagi in Campania. Dal Casertano all’Irpinia, passando per il Sannio pomeriggio all’insegna di vere e proprie tempeste di temporali e allagamenti. I danni maggiori tra Capua e area Vesuviana. A Somma Vesuviana protezione civile in azione per liberare le strade da alberi caduti e tombini saltati. A Brusciano fedeli in apprensione per il rischio caduta del giglio. In tanti hanno fotografato la grossa struttura particolarmente cara alla comunità rischiare di cadere per la pioggia battente, come riportato dal Gruppo Facebook Vogliamo Una Brusciano Migliore. Si tratta del Giglio del Passo Veloce. Per altri motivi non legati al maltempo era successo la scorsa settimana in Irpinia. A cadere su una casa era stato il giglio di Fontanarosa. In quell'occasione per rialzare l'imponente obelisco era servito l'arrivo dei mezzi dei vigili del fuoco.

Sempre causa maltempo alle 15 è rimasta ferma per un’ora la circolazione ferroviaria sulla tratta Napoli-Roma per un inconveniente tecnico a Gricignano dovuto al maltempo che ha interessato la zona. La situazione sembra essere tornata alla normalità dopo le 16 ma con ritardi di oltre un’ora per i convogli.

Allagamenti sono segnalati anche ad Aversa, Santa Maria Capua Vetere e Castel Volturno mentre a Capua si segnalano alberi caduti e gazebo distrutti dal vento in piazza dei Giudici, oltre ad alcune strade dove la circolazione è bloccata per veri e propri allagamenti. Rallentamenti anche in A16 nel primo pomeriggio. L’osservatorio di Montevergine continua a monitorare la forte attività elettrica dovuta ad un vero e proprio temporale di fulmini che ha interessato la fascia occidentale della provincia. Qualche disagio anche in periferia ad Avellino, come a Quattrograne. Tanti gli appuntamenti saltati per il maltempo che non lascerà la Campania prima di venerdì secondo i metereologi.