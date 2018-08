Napoli, controlli e lavori per il Ponte della Sanità Le verifiche

Verifiche e controlli a tappeto in tutta la Campania e nelle altre Regioni dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova. Sindaci e amministratori, responsabili di settori ed esperti stanno effettuando molti screening per accertare lo stato e sicurezza sulle infrastrutture di stade, territori comunali e autostrade.

L'ufficio strade del Comune di Napoli, così come da programma concordato con l'assessorato alla mobilità, ha eseguito oggi alcuni sopralluoghi tecnici sulla strada statale 162 tra l'uscita del Centro Direzionale e corso Malta e sul ponte della Sanità. Su entrambe le strutture nei giorni scorsi erano arrivate segnalazioni ma i sopralluoghi erano già stati programmati, in particolare sulla strada statale 162 che è apparsa in buone condizioni. Nei prossimi giorni, fanno sapere sempre dal Comune, si procederà alla verifica del rivestimento di intradosso della sezione di fondo.



Anche sul ponte della Sanità la tessitura muraria si presenta in buono stato conservativo. Unica criticità è la presenza di una macchia «al momento assolutamente asciutta» che si forma in occasione di eventi meteorici. Si è deciso, si legge in una nota, di procedere alla ripavimentazione del ponte con potenziamento del sistema di captazione delle acque. I controlli proseguiranno su altri viadotti nei prossimi giorni.

