Maltempo, allagamenti a Borgo Ferrovia. Esonda torrente a Tufo I metereologi: addio estate. Da venerdì anche crollo termico

di Siep

Dall'afa a vere e proprie tempeste di pioggia e fulmini: così il Sud Italia viene colpito dal maltempo. Succede ogni pomeriggio, con cadenza precisa in Campania, dove ad essere letteralmente flagellate da grandinate da record e violenti temporali sono soprattutto le zone interne.

Oggi pomeriggio una bomba d’acqua si è abbattuta sull’Irpinia, disagi e allagamenti tra capoluogo e provincia. Ad Avellino allagamenti nella zona di via Carducci e in periferia, come anche nella zona Stadio. Una vera e propria bomba d'acqua ha interessato il comune capoluogo e altri della provincia. 40 centimetri d'acqua in via Carducci sono per fortuna defluito dopo l'importante accumulo.

I disagi maggiori nella zona di Borgo Ferrovia. In alcuni punti si è innalzato l'asfalto. Una zona, quella di Borgo Ferrovia e Pianodardine, letteralmente martoriata dal maltempo.

Sono in corso gli interventi dei vigili del fuoco a Tufo dove un torrente è esondato portando via, letteralmente trascinando una vettura. Per fortuna all'interno non c'era nessun passeggero.

Disagi anche nel Sannio e Casertano.

Le maggiori criticità si sono registrate maggiormente un Valle Caudina e parte della Telesina.

Allagamenti si sono registrati lungo la statale Appia e nei pressi di Tufara Valle, oltre che nella zona industriale di Roccabascerana e Pannarano. Allagamenti e alberi caduti nel Cilento. Nel napoletano le cose non vanno meglio. Disagi e strade allagate in molti paesi della zona vesuviana.

Fino a giovedì le cose non cambieranno di molto, la colonnina di mercurio si manterrà ben superiore ai 33-34°C su molte città come Milano, Bologna, Firenze e Padova, ma supererà tale cifra a Trieste dove sono attesi 36°C. Farà caldo anche al Sud con 34-35°C attesi in Puglia, come a Taranto e in Campania come a Caserta, qualche grado in meno invece sulle due isole maggiori ormai interessate quotidianamente dai temporali.Questo caldo però, assicura Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ha i giorni contati: una prima diminuzione avverrà già venerdì, anche se soltanto di qualche grado, mentre da sabato l'abbassamento termico sarà consistente e fino a 15°C in meno al Nord, 6-8°C al Centro, 4-5°C al Sud.