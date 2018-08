Di Maio, vacanza nel Golfo:«Ma quella ragazza è solo un'amica» Le foto, il gossip

di Siep

Bruna, bella, solare e in grande sintonia con Luigi Di Maio: è la giovane donna che appare accanto al vicepremier nelle foto di una vacanza in barca a Capri pubblicate dal settimanale Oggi in edicola e che stanno facendo impazzire tutti di curiosità. Perchè l'estate si sa è anche gossip e cronaca rosa.

Luigi Di Maio al momento è ufficialmente single dopo essere stato per quattro anni fidanzato con Silvia Virgulti esperta di comunicazione del M5S e aver da poco chiuso la storia con l’avvocato e consigliere comunale pentastellato di Alcamo Giovanna Melodia. Ma ora, ecco la sua nuova “amica”. Scatti rubati durante una mini vacanza di due giorni, a bordo di una barca al largo del Golfo di Napoli.

Un nuovo amore per il ministro grillino? «No», assicura all'Adnkronos una persona che si trovava insieme a Di Maio e ad altri: «Quella ragazza è solo una sua amica».

In compagnia di Di Maio c'erano altri esponenti del Movimento: il sottosegretario Simone Valente, il tesoriere del gruppo Camera Sergio Battelli e il deputato Marco Rizzone, tutti liguri.

Basta cliccare sul profilo pubblico Instagram di Battelli per imbattersi in alcuni scatti della mini-vacanza: «One day in #Capri. Che figata ragazzi. l'Italia è meravigliosa!», scrive il tesoriere pentastellato il 20 agosto, postando uno scatto che lo ritrae al timone della Sailing Sicily, società specializzata in noleggio di barche a vela e catamarani. Il giorno seguente Battelli da Casamicciola Terme pubblica la foto di una pizza margherita: «Tenera pizzetta a colazione. Lievito madre, pomodoro campano, mozzarella di bufala, questa è l'Italia unica al Mondo». Seguono due foto con barche ormeggiate a Marina di Procida. Ma il leader Di Maio non compare mai nel racconto fotografico. Il vicepremier ha fatto tappa a Ischia proprio ieri in occasione dell'anniversario del terremoto sull'isola.

Qui ha assicurato massimo supporto ai terremotati ischitani. Per loro, secondo Di Maio, il precedente governo avrebbe assicurato un trattamento di serie C. Inversione di rotta, quella che attuerà Di Maio come promesso. Assicurato a stretto giro un decreto per i terremotati di Casamicciola e Lacco Ameno.