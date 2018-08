Coniugi morti sul Pollino. "Ma la figlia Chiara s'è svegliata" Emozione durante i funerali dei due coniugi morti

di Siep

Lacrime e applausi. Mille persone hanno dato l'ultimo saluto ad Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, i coniugi che hanno perso la vita nella tragedia del Pollino.

È il giorno del dolore per la città di Qualiano, dove risiedevano Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, i coniugi morti nella tragedia del Raganello. Quasi mille le persone giunte nella chiesa Maria Santissima Immacolata di via Dogma per dare l'ultimo saluto alla giovane coppia. Una lunga e dolorosa processione Un cordone umano di persone in fila per dare saluto e preghiera ai due coniugi morti durante una giornata di svago in Calabria.



Una folla commossa ha affollato la parrocchia fin dalle prime ore del mattino. Nel luogo sacro è stata allestita la camera ardente. I funerali sono stati officiati dal vescovo di Aversa Angelo Spinillo. Accanto a lui diversi parroci dei comuni limitrofi. Una cerimonia composta, congiunta. Troppo dolore anche per i prelati. La coppia morta lascia due figli. In chiesa il sindaco di Qualiano Raffaele de Leonardis e il vicesindaco di Napoli Raffaele del Giudice, originario di Qualiano.



In prima fila anche Michela, la maggiore delle figlie di Antonio e Carmen, scampata miracolosamente alla furia delle acque. Solo per un caso per lei sono state lievi le ferite in quel tragico di fango orrore e morte sul Pollino. «Quando penseremo a loro - ha detto il vescovo Spinillo - penseremo a due persone che si donavano, che donavano amore. I figli, gli amici, i familiari porteranno tutto questo amore dentro di loro. Non siamo qui per dare risposte, siamo qui a riconoscere i nostri limiti e a darci reciproco sostegno».



Subito dopo è arrivato l'annuncio a sorpreso dall'altare. È stato il parroco a dare la lieta novella: «La piccola Chiara s'è svegliata, è il primo segno dell'amore delle persone e dei suoi genitori». Un lungo applauso dei mille fedeli ha salutato la notizia.