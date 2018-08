Blocchi di cemento sulla Rampa della Tangenziale: fate presto L'avviso per la sicurezza degli automobilisti

Sicurezza stradale e richieste di interventi. Napoli nel mirino delle attente verifiche dei Verdi, sempre presenti sul tema.

“Sulla rampa d’accesso alla Tangenziale da via Gianturco giacciono da tempo dei blocchi di cemento pericolosamente riversi sulla carreggiata. Una vera e propria trappola per motociclisti e automobilisti in particolare nelle ore serali e notturne quando è praticamente impossibile vederli per tempo. Eppure si tratta di un passaggio molto frequentato da tutti i lavoratori e gli utenti della cittadella giudiziaria. Chiederemo un intervento immediato alla Polizia Municipale per segnalare il pericolo a chi percorre la strada e rimuoverlo nel più breve tempo possibile prima che qualcuno si faccia male”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, marco Gaudini.