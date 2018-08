Morti Genova. Napoli-Milan. Tributo per Battiloro al San Paolo Una maglia del capitano con dedica e fiori per ricordare Giovanni Battiloro

di Siep

Grande commozione ieri sera in tribuna stampa allo stadio San Paolo, dov’è stato ricordato Giovanni Battiloro, giovane giornalista vittima della tragedia del Ponte Morandi a Genova. Il giovane della Città del Corallo è morto nel crollo con suoi 4 amici. Alla presenza del padre, Roberto, e di Guido Baldari, capo ufficio stampa del Napoli, tanti giornalisti ed amici la consegna, prima del match.

Nel ricordo di Giovanni una maglia celebrativa e tanti attestati d’affetti e testimonianze di un giornalista stimato da tutti.

Prima del fischio d’inizio di Napoli-Milan nella tribuna stampa del San Paolo è stato deposto un mazzo di fiori ed è stata consegnata al padre Roberto una maglia autografata da tutti i calciatori azzurri. In rappresentanza del club azzurro presente l’addetto stampa Guido Baldari. Momenti di grande commozione per un professionista che si è fatto stimare per le doti professionali e umane. Guido Baldari, invece, ne ha ricordato la correttezza, la professionalità e l’educazione e, successivamente, ha donato una maglia di Hamsik con dedica al padre del ragazzo, Roberto.

Giovanni seguiva quotidianamente il Napoli come videomaker ed era stato, come ogni anno, a Dimaro Folgarida per il ritiro estivo della squadra azzurra.

La comunità torrese non si dà pace per la morte di Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito e Matteo Bertonati, quattro amici la cui vacanza è finita nel modo più tragico, prima ancora di iniziare. “Non faccio che piangere per ciò che ti è accaduto, non è giusto” scrive una donna nel ricordare Antonio Stanzione, che su Facebook aveva preannunciato l'imminente viaggio in direzione Barcellona, mai raggiunta a bordo della Golf su cui viaggiavano i quattro giovani torresi.

Sarà edificato un monumento a memoria a Torre del Greco, per non dimenticare un dramma senza fine che conta 43 vite spezzate.