Emergenza sangue. Infermieri dal cuore d'oro: "Lo doniamo noi" Scongiurato blocco sala operatoria al Pascale per assenza scorte

di Siep

“Alcuni infermieri liberi dal servizio si sono recati all’ospedale Pascale per donare il sangue contribuendo così in maniera fattiva a cercare di evitare il blocco operatorio paventato dall’Istituto vista la forte carenza delle scorte. In seguito al nostro appello sono state tante le persone che si sono presentate per donare oltre agli infermieri. Un segnale importante di solidarietà per chi soffre ma non bisogna abbassare la guardia perché nella nostra regione la carenza di sangue è un problema che resta preoccupante. Non posso che plaudire a chi ha scelto di aiutare il prossimo, in particolare coloro che operano nel settore sanitario che hanno così dimostrato senso del dovere e forte attaccamento alla loro professione. E’ questa la Sanità che vogliamo”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato l’appello del Pascale a donare sangue.