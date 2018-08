De Laurentiis-de Magistris,scontro totale."Sindaco inadeguato" Oggi il club ha comprato pagine sui quotidiani per pubblicare una lunga nota

di Siep

Non c'è pace a Napoli tra sindaco e patron degli azzurri. La vittoria in rimonta sul Milan all’esordio di Carlo Ancelotti al San Paolo passa quasi in secondo piano. Questa mattina su alcuni quotidiani è comparsa una una pagina pubblicitaria con una lunga lettera polemica del presidente del club Aurelio De Laurentiis nei confronti del sindaco del capoluogo partenopeo Luigi De Magistris.

Il club ha acquistato pagine pubblicitarie su vari giornali - tra cui il Corriere della Sera, Il Mattino e il Roma - per pubblicare il testo integrale della nota apparsa due giorni fa sul sito internet del Napoli, con un lungo e duro attacco al sindaco dal titolo "de Magistris, un sindaco inadeguato". Nel testo si accusa il sindaco di "innumerevoli disastri amministrativi" e di "pulsione populistica", dopo le polemiche nei confronti del patron Aurelio de Laurentiis. Il tutto in un clima di tensione nei rapporti tra la tifoseria e il presidente, confermato dallo sciopero del tifo attuato ieri sera dalle curve per tutto il primo tempo di Napoli-Milan, e dai successivi insulti al patron.

La curva B ha poi invitato de Magistris a sedere tra gli ultras, dopo la decisione del primo cittadino di non sedersi più in tribuna d'onore viste le tensioni tra Comune e società.

Non si erano mai amati De Laurentiis e De Magistris, riappacificati momentamente soltanto dal Napoli in piena lotta scudetto. Divisi da sempre sulla manutenzione e sulla ristrutturazione dello stadio San Paolo, sempre più malandato, i due sono sempre più ai ferri corti dopo le ultime vicende estive, con al centro proprio il caso dello Stadio.

L'acquisto a sorpresa del Bari e le lodi in pubblico, del Patron degli azzurri, al sindaco Pd del capoluogo pugliese Antonio Decaro ''avessimo noi a Napoli un sindaco cosi'' insieme alle dichiarazioni sullo stadio San Nicola, ritenuto dal patron ''cento volte meglio del San Paolo'' avevano acuito lo scontro, aprendo la nuova fase di lanci di strali. Da parte sua De Magistris aveva risposto accettando l'invito in curva B, frangia del tifo in perenne scontro con la società, dichiarando che non si sarebbe mai più seduto di fianco al presidente del Napoli.

Sui giornali di oggi sotto attacco De Magistris sulla gestione stadio che ''caso unico in Italia, da anni versa per esclusiva responsabilità del sindaco e dei suoi collaboratori in una situazione di umiliante degrado, creando alla società e alla città un enorme danno di immagine''. Non si farà attendere la risposta del sindaco De Magistris, che fuori città per impegni istituzionali non sarà presente stasera allo stadio per la sfida contro il Milan, ma ha dichiarato che sarà in curva B per il match in casa contro la Fiorentina. Dubbia invece la presenza di De Laurentiis stasera, sempre più in rapporti complicati sia con il sindaco che con il pubblico di Napoli. In attesa di una nuova puntata di uno scontro sempre più acerrimo.