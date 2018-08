Caos tra le paranze: si ferma la festa dei Gigli a Brusciano E' servita oltre un'ora di trattative per far ripartire la sfilata degli obelischi

di Simonetta Ieppariello

Caos nella festa della tradizione. Polemiche e mancato rispetto della precedenza, e così si blocca la sfilata dei Gigli a Brusciano. La paranza del giglio Passo Veloce, in segno di protesta, ha abbandonato l'obelisco in via Semmola e s'è rifiutato di spostarlo. Nervi tesi nelle strade e i portatori avrebbero abbandonato l'obelisco per il mancato rispetto dell'ordine di uscita degli obelischi da parte del Giglio della Gioventù che ha scavalcato l'obelisco del Passo Veloce portandosi al secondo posto.

La dinamica

Nel primo pomeriggio di oggi si sarebbe verificato il mancato rispetto dell’ordine di uscita di uno degli obelischi di legno che ha dato in là alla irremovibile protesta della paranza beffata, che ha di fatto bloccato il regolare corso della manifestazione. Il Passo Veloce era diretto nel quartiere storico di Casoromano quando s'è verificato l'increscioso episodio. Una mossa che ha snervato la paranza . In passato si era scatenata una zuffa in una precedente edizione per motivi simili. Questa volta, però, in rispetto al protocollo antiviolenza siglato dai giglianti, il Passo Veloce ha scelto in maniera pacifica di abbandonare il giglio e la festa è stata sospesa. Tanta delusione tra turisti e cittadini che avevano atteso trepidanti la sfilata.

Il sindaco, l'ordinanza

Il sindaco Giuseppe Montanile minaccia di farsi carico del giglio con i cullatori di palazzo di città. I cittadini invocano sanzioni salate per chi sbaglia e pretendono il rispetto delle leggi.



Dopo un'ora e mezzo di trattative, la ballata è ripresa. Ma il Passo Veloce, che è rimasto irremovibile sulla propria posizione, è rimasto fermo in via Semmola: ballano solo i gigli Croce, Ortolano 1875 e Gioventù.

La festa è stata sospesa per alcune ore, poi un’ordinanza del comune ha predisposto la ripresa alle 19.30. “In seguito alla sospensione della tradizionale ballata dei gigli, avvenuta alle ore 11:30 di oggi, gli organi istituzionali si sono incontrati con i comitati, in coordinamento con le forze dell’ordine e l’ufficio della questura, fino alle ore 18:40. Nelle more degli accertamenti per la verifica delle responsabilità di infrazioni, in seguito ai quali saranno adottate le sanzioni ed i provvedimenti consequenziali, si comunica a tutta la cittadinanza che è stata predisposta, con ordinanza sindacale, la ripresa della ballata a partire dalle ore 19:30”.