Juventus, a Napoli contro il suo tabù: da 6 stagioni di fila ko Conte-Spalletti è sfida tra ex

Nel momento più positivo da quando tra il 24 agosto e il 13 settembre mise in serie tre vittorie di fila, la Juventus affronta la partita in casa del Napoli contro la squadra che più di tutte nelle ultime stagioni ha reso la vita amara ai bianconeri in trasferta: la Juventus arriva alla partita del Diego Armando Maradona con alle spalle tre vittorie di fila, una per competizione, e affronta una rivale che su quel campo non batte dal marzo 2019.

Da allora, sei sfide in campionato e sei sconfitte. Il tutto con l'aggravante di aver subito almeno due reti in cinque di quei sei precedenti. Un tabù che i bianconeri cercheranno di sfatare guidati da chi da quelle parti è stato un vero e proprio eroe, a tal punto da tatuarsi su un braccio lo scudetto vinto con gli azzurri al termine della stagione 2022/2023, annata in cui il Napoli travolse la Juventus di Max Allegri per 5-1.

Spalletti ha il suo bel da fare in termini di formazione dopo le ultime notizie relative agli infortuni di Dusan Vlahovic e Federico Gatti. In attacco, Jonathan David potrebbe essere in vantaggio su Lois Openda nel ruolo di centravanti: l'ottima prestazione di martedì in Coppa Italia pone il canadese favorito per il ballottaggio.

Sta peggio il Napoli visto che gli infortuni hanno raso al suolo il centrocampo: oltre a De Bruyne, Anguissa e Gilmour mancherà anche Lobotka per cui Conte dovrà affiancare Elmas al superstite McTominay.