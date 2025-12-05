Gazebo e dehors illegali, blitz della Polizia Locale al Vomero Controlli a tappeto e sigilli degli agenti nel quartiere collinare

Maxi blitz della Polizia Municipale nel cuore del Vomero contro i gazebo e i dehors illegali: gli agenti della poliziz locale stanno mettendo i sigilli a una serie di strutture, tra via Scarlatti e via Luca Giordano, su delega della Procura della Corte dei conti della Campania. Da quanto si apprende, l'indagine contesta, tra l'altro, un'eccedenza nell'occupazione di suolo pubblico ai concessionari. Al vaglio della Municipale violazioni di carattere amministrativo ma anche penale. L'ipotesi di danno erariale viene contestata direttamente ai titolari degli esercizi di ristorazione, situati nell'area pedonale del quartiere collinare.