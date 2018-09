Maltempo, continua l'allerta: rischio frane e allagamenti L'avviso

Il maltempo non lascia la Campania e l' allerta meteo di colore Giallo continua, dopo un sabato drammatico per il napoletano tra voli dirottati e allagamenti. Maltempo che, in queste ore, sta investendo anche altre zone del territorio e portando nuove piogge e temporali. La Protezione civile della Regione Campania ha infatti emanato un nuovo avviso di allerta meteo. In particolare, dalle 6 di questa mattina e fino alle 18 si prevedono ulteriori precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tali da determinare una criticità di colore Giallo. A tale quadro meteo sono associate anche raffiche di vento nei temporali. Le precipitazioni registreranno una diminuzione in nottata per intensificarsi nuovamente nelle prime ore della giornata di oggi anche sugli altri settori. Si prevedono, infatti, fenomeni temporaleschi caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione. La criticità idrogeologica è Gialla ed è legata all’impatto sul territorio delle precipitazioni. Tra le avvertenze connesse ai fenomeni di dissesto idrogeologico si segnalano possibili fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili; Ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; Possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; Scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Inoltre, possibili danni alle coperture e strutture provvisorie dovuti a raffiche di vento e fulminazioni; La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di mantenere in essere o provvedere ad attivare tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare i fenomeni attesi.