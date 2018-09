Test Medicina a Napoli: In 6320 per 820 posti In migliaia per diventare medici

di Siep

Sembra una grande attesa, di quelle per un grande concerto. E invece no. Giovanissimi in coda per diventare medico a Napoli. Sono 6320, per 820 posti disponibili, i partecipanti alle selezioni per accedere alla facoltà di Medicina. Le prove si svolgono nella sede universitaria di Monte Sant'Angelo (per 4620 che aspirano alla Federico II) e 1700 al Palapartenope (per l'università Luigi Vanvitelli). Ora è grande attesa.

L'anno scorso il Miur non fece attendere troppo tutti gli aspiranti medici e pubblicò le soluzioni del test medicina durante il pomeriggio del giorno stesso del test, il 5 settembre verso le ore 17.30. Se il Miur seguisse la stessa procedura per tempi, gli studenti potrebbero conoscere le risposte corrette del test entro la giornata così per capire quanti punti hanno accumulato.

Il punteggio ufficiale si potrà visualizzare a partire dal 18 settembre se sarà ricordato il codice etichetta, diversamente a partire dal 2 ottobre, data di uscita della graduatoria nazionale del test di medicina. Le risposte del test medicina 2018saranno così valutate:

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,4 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta omessa.