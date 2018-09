Regione, Graziano il nuovo presidente della commissione sanità Graziano: terrò aperto sempre il canale del confronto

di Siep

"Sono stato eletto presidente della commissione regionale sanità. È un incarico di grande responsabilità nei confronti dei cittadini." Così in una nota Stefano Graziano, neopresidente della V commissione Sanità e sicurezza sociale del Consiglio regionale.

" La sanità - aggiunge - è uno dei settori più in affanno. Dopo gli anni dei tagli lineari per ripianare il deficit e del blocco del turn over abbiamo iniziato a invertire la rotta e, per quanto il percorso sia ancora lungo, intendiamo andare avanti con sempre maggiore determinazione".

"Dal punto di vista operativo - spiega, convocherò subito l'ufficio di presidenza per fare il punto della situazione sulle proposte di legge depositate per decidere quali iniziare a discutere.Ma il mio obiettivo principale sarà tenere aperto un costante canale di confronto con chi la sanità la fa ogni giorno e chi ne usufruisce. Accanto al lavoro di audizione, Avvierò, subito, una serie di ispezioni nelle strutture di tutta la Regione per far sì che la commissione diventi un punto di riferimento sia per gli operatori che per i cittadini con l'obiettivo di raccogliere informazioni utili a realizzare interventi che completino la risalita dei livelli essenziali d'assistenza".

"Ringrazio i componenti della commissione che mi hanno accordato la loro fiducia e l'opposizione per il senso di responsabilità dimostrato nel corso della seduta", conclude Graziano.

E' stato eletto con 20 voti a favore. La carica era rimasta vacante in seguito all'elezione in Parlamento di Raffaele Topo, entrato alla Camera con la tornata elettorale dello scorso marzo.



Di prassi la Commissione Sanità è destinata a un esponente della maggioranza presente nel parlamentino campano. La poltrona di presiedente della Commissione era contesa tra Loredana Raia, Bruna Fiola e Enza Amato.