Forcella invasa dai rifiuti. Fioccano le multe da 500 euro I controlli a Napoli

di Siep

“Proseguono senza sosta gli sversamenti abusivi di rifiuti in città. Evidentemente non hanno ancora sortito effetto le minacce di multe salate, fino a 500 euro, per chi sversa abusivamente rifiuti in strada. Sono ancora troppi i cittadini che non collaborano con le istituzioni e trattano le strade come discariche a cielo aperto. A questo si aggiunga la difficoltà nella raccolta e nello spazzamento ed ecco che la situazione torna subito critica. A Forcella in meno di un giorno le strade sono tornate stracolme di rifiuti. Ingombranti, suppellettili, elettrodomestici occupano marciapiedi e carreggiate. Al Vomero è stata ritrovata addirittura una sacca per urine abbandonata tra i rifiuti comuni in strada. Nella zona di piazza Garibaldi, di fronte all’ex cinema Argo, torna il mercatino della ‘monnezza’ . Anche in questo caso le immagini parlano chiaro; nessun controllo e strade lasciate coperte di rifiuti. Bisogna immediatamente passare ai fatti con controlli attenti sul territorio e anche le altre forze dell’ordine, oltre alla Polizia Municipale, mettano tra le priorità dei pattugliamenti anche il controllo di chi sversa abusivamente in strada”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini.

Intanto prosegue anche la lotta ai parcheggiatori abusivi in città. Una vera e propria crociata quella avviata da Borrelli per sanificare il capoluogo partenopeo da crimini, illeciti e abusi.

“Prosegue la lotta senza quartiere ai parcheggiatori abusivi in città. Sabato sera una brillante operazione della Polizia Municipale ha consentito di liberare dalla morsa dei parcheggiatori l’intera area di sosta del Maschio Angioino. Multe agli automobilisti che hanno preferito pagare loro invece di fare il ticket regolare per la sosta. L’auspiscio è che la prossima volta ci pensino due volte prima di affidare l’auto a questi estorsori. Al tempo stesso però da un’altra parte del centro, a via Pessina e a piazza Matteotti, gli abusivi della sosta imperversavano presidiando militarmente tutta l’area del Museo, di via Costantinopoli e traverse. Anche in questo caso i cittadini hanno preferito pagarli invece di chiamare le forze dell’ordine. Ancora stamattina l’area limitrofa agli Incurabili era completo appannaggio degli abusivi. Fin quando non ci sarà una presa di coscienza da parte di tutti che questi delinquenti non devono essere pagati bensì denunciati, sarà impossibile liberarci dal fenomeno. Ma ci vuole anche una risposta forte dello Stato su questa piaga e davvero stupisce che il ministro dell’interno, Matteo Salvini, continui a non intervenire sull’argomento. E a farne le spese siamo sempre noi cittadini”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, il consigliere comunale dei Verdi Marco Gaudini e il conduttore della Radiazza, Gianni Simioli.