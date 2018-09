In rete contro la violenza di genere Presentazione di esperienze virtuose a favore delle donne

Si terrà domani, 11 settembre 2018, in Napoli, presso la Sala Vasari della Chiesa di S. Anna dei Lombardi, in Piazza Monteoliveto, “In rete contro la violenza”, la presentazione di esperienze virtuose a favore delle donne. L’evento, a cura di Confcooperative Federsolidarietà Campania, in sinergia con la Regione Campania e Fondazione Con il Sud, fa il punto sui progetti di rete che - finanziati da Fondazione Con Il Sud a seguito del bando Donne – mettono in campo azioni contro la violenza di genere.

I progetti che verranno presentati e che coinvolgono cooperative nella rete di Confcooperative Campania, associazioni, ambiti ed istituzioni sono: "Sara", sostegno antiviolenza rete attiva, Be Help - is, Rete antiviolenza e Un’altra via di uscita. Saranno anche presentate le iniziative della Regione Campania per superare la violenza con azioni di orientamento, lavoro, tirocini, esperienze formative. Nel corso dell’evento si racconteranno cooperative sociali che da anni operano accanto alle donne.

Interverranno ai lavori, tra gli altri, l’assessore alle pari opportunità della Regione Campania, Chiara Marciani, il direttore di Fondazione Con il Sud, Marco Imperiale e il presidente di Confcooperative Campania, Antonio Borea.