Violenza sulle donne, la formazione deve partire dalle scuole Così Luigi Iovino, il più giovane deputato della legislatura eletto nel movimento 5 Stelle

“L’intenzione è quella di lavorare proprio dove certi meccanismi, legati alla cultura patriarcale continuano a sopravvivere e diffondersi. Siamo convinti che la formazione è il mezzo fondamentale per sviluppare cambiamenti culturali che possono porre fine alla violenza di genere.

Per questo, nei prossimi mesi a partire da Napoli, proveremo a contattare, gli uffici territoriali Scolastici e i rettori per lanciare nelle scuole e nelle Università ma anche tra le forze armate e di polizia. Lanceremo una campagna per entrare in contatto con studenti e studentesse e addetti alla sicurezza per costruire con loro una presa di coscienza critica sulla propria identità di genere”.

Così Luigi Iovino, il più giovane deputato della legislatura eletto nel movimento 5 Stelle al convegno che si è tenuto stamane a Roma presso la Sala Gialla della Camera, sulla violenza di genere e le misure di prevenzione ai fini del contrasto del fenomeno, organizzato dall’Aispis (accademia italiana delle scienze di polizia investigativa e scientifica).

“Partiremo dunque da Napoli, dalle scuole e dai giovani provando a coinvolgere, come avvenuto oggi, professionisti ed esponenti politici e della società civile per costruire una nuova coscienza collettiva che bandisca la violenza nelle relazioni e nelle famiglie”.

“C’è forte preoccupazione per l’allarmante numero di donne uccise dai propri partners, per il persistere di tendenze socio-culturali che minimizzano o giustificano la violenza domestica; per le attitudini a rappresentare donne e uomini nei media in maniera sessista. E’ urgente ampliare il dibattito arricchendolo di nuovi punti di vista, perché la violenza contro le donne non sia un tema per “donne”, o meglio “per alcune donne”.

Il Deputato Napoletano ha voluto infine ringraziare gli organizzatori del convegno, la Presidente Iolanda Ippolito, la Vice Presidente Marilena Bonifacio e la segretaria Generale Antonella Cortese.



Luigi Iovino, M5S, è il deputato più giovane di questa legislatura avendo compiuto da poco i 25 anni necessari alla candidatura per la Camera dei Deputati. E’ entrato in Parlamento alle scorse elezioni nazionali del 4 Marzo, classe ’93, nato a Napoli e residente a San Paolo Belsito, città metropolitana di Napoli.