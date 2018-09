Scuola, domani de Magistris al Liceo Falcone Il sindaco di Napoli a Varcaturo

Il Sindaco Metropolitano di Napoli, Luigi de Magistris, inaugurerà domani, mercoledì 12 settembre, alle ore 10.00, la nuova sede del Liceo Scientifico “G. Falcone” costruita dalla Città Metropolitana in via Gelsi a Varcaturo, nel comune di Giugliano in Campania.

Il nuovo istituto, succursale dell’I.S.I.S. “Falcone” di Pozzuoli, rappresenta la prima scuola superiore realizzata nella fascia costiera nella zona di Varcaturo – Lago Patria.

Insieme al Sindaco de Magistris parteciperanno all’inaugurazione, tra gli altri, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Luisa Franzese, il Sindaco di Giugliano, Antonio Poziello, il Consigliere Metropolitano Delegato all’Edilizia Scolastica, Domenico Marrazzo, il Dirigente Scolastico, Antonio Curzio, ed alcuni Consiglieri Metropolitani dell’area.