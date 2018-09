Quota pedaggio tangenziale, l'Anas precisa La nota di chiarimento

In riferimento alla notizia stampa relativa al pedaggio della tangenziale di Napoli Spa e ad una quota pari al 35% versata dalla stessa società Tangenziale ad Anas e Stato, si intende precisare che la quota versata alla società corrisponde all’ 8% del fatturato di Tangenziale di Napoli e il costo complessivo sostenuto da Anas in Campania, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, è pari a circa 56 milioni di euro ogni anno.

Si evidenzia che gli investimenti del Contratto di Programma 2016-2020 previsti in Campania sono pari a 1,73 miliardi di euro, tra nuove opere da realizzare e manutenzione del patrimonio infrastrutturale, attraverso una opportuna programmazione delle attività.