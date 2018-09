Emergenza abitativa, Nappi: "Città al collasso" "Governo ascolti corte dei conti e chiuda rubinetti a De Magistris"

"Non è possibile accorgersi di gravi emergenze soltanto dopo immani tragedie. Il dramma dei Quartieri Spagnoli a Napoli è la nuova dolorosa vetrina di una città senza servizi e senza diritti, in particolare per coloro che hanno bisogno e per le persone per bene. Eppure, nella Napoli che ha il record degli sfratti e nella quale le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi popolari sono avvolte dalle nebbie, de Magistris trova il modo di continuare a regolare immobili ai centri sociali e sovvenzionare clandestini e rom. Ha ragione la Corte dei Conti: a De Magistris va immediatamente chiuso il portafogli delle risorse pubbliche perché non può continuare questa indecente meccanismo di immobilismo, sprechi e favoritismi.

Chiedo a chi ha responsabilità di governo nazionale e regionale di non assecondare più lo sciagurato percorso di questo dissennato sindaco: la responsabilità istituzionale non deve trasformarsi in complicità". E’ quanto si legge in una nota del V. Coordinatore della Campania di Forza Italia Severino Nappi.