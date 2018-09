San Gennaro, aspettando il miracolo Oggi le celebrazioni per il Santo Patrono di Napoli

di Siep

Sono già migliaia le persone che si sono radunate, fin dall'alba, all'interno della Cattedrale del Duomo e sul sagrato, in attesa del Miracolo della liquefazione del sangue di San Gennaro.

Dopo la celebrazione della prima messa alle ore 8, un prelato della Cappella del Tesoro ha procederà alla lettura della Passione di San Gennaro. Alle 9.45 il cardinale Sepe si recherà nella Cappella del Santo dove, con l’ausilio dell’abate, monsignor Vincenzo De Gregorio, del sindaco di Napoli e presidente della Deputazione di San Gennaro Luigi de Magistris e del vicepresidente della Deputazione Riccardo Carafa D’Andria, provvederà all’apertura della cassaforte che contiene il reliquiario con le ampolle del sangue.

Le ampolle e il busto saranno portati in processione sull’altare maggiore della Cattedrale dove il cardinale presiederà la celebrazione eucaristica solenne al termine della quale, se avverrà l’auspicata liquefazione del sangue, darà l’annuncio dell’evento. Dalle ore 16 alle 18.30 le ampolle con il sangue verranno offerte alla venerazione e devozione dei fedeli.

Celebrazioni che sono iniziate ieri con la consueta marcia dei tedofori, provenienti dai luoghi simbolo del Santo (Catacombe di San Gennaro, Pozzuoli, dove Gennaro fu ucciso, e Antignano, dove avvenne il primo miracolo). Con l'accensione della lampada votiva per mano del Cardinale Crescenzio Sepe, la città ha iniziato l'attesa del Miracolo. Intanto a New York è già festa con la 92esima “Feast of San Gennaro” di una Little Italy erosa dalle influenze di Chinatown, ma al tempo stesso fiera delle proprie radici. Un milione di turisti per la festa tra carri, canti e preghiera. Una grande vigilia e attesa per conservare oltreoceano le tradizioni di casa propria. Ovviamente non manca la pizza, simbolo di Napoli nel mondo.

LA STORIA

La certezza scientifica, attraverso un esame spettroscopico, la si ottiene nel 1902: nelle ampole c'è sangue. La liquefazione avviene tre volte l'anno: oggi, 19 settembre, si ripete poi il 16 dicembre. La prima liquefazione dell'anno solare, però, avviene il sabato precedente la prima domenica di maggio. La mancata liquefazione del sangue è solitamente considerato un evento apocalittico per la città.