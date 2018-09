Campania, è di nuovo allerta. "In arrivo bombe d'acqua" L'avviso della Protezione Civile

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica gialla per temporali valido dalle 14 alle 20 di oggi per le zone Alto Volturno, Matese, Alta Irpinia e Sannio. Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o temporale con possibili raffiche di vento nei temporali. La Protezione civile della Campania raccomanda alle autorità competenti di «porre in essere tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile connesse alle condizioni meteo evidenziate e alle connesse criticità idrogeologiche».