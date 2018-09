Cittá Metropolitana, De Magistris assegna le nuove deleghe “Ci sono immediati obiettivi strategici da portare a termine"

Cittá Metropolitana: Il Sindaco Luigi de Magistris, comunica la nuova redistribuzione delle deleghe nello spirito del prosieguo della collaborazione Istituzionale.

”Come avevamo annunciato è nostra intenzione proseguire nella direzione di migliorare la nostra azione strategica per lo sviluppo e la crescita del territorio. Nonostante i limiti imposti dalla Legge Delrio, che non consente di creare maggioranza ed opposizione, ma grazie al contributi di tutti consiglieri prosegue la nostra azione per il raggiungimento degli obiettivi strategici che ci siamo preposti. Infatti, con la nuova organizzazione che abbiamo approvato oggi, che vede la partecipazione quasi unanime del Consiglio Metropolitano, siamo certi di ottenere risultati ancora migliori di quelli raggiunti in questi anni”.

“I consiglieri delegati da me indicati saranno chiamati a collaborare con il Sindaco e a lavorare affinché si possa continuare a dare risposte concrete ai cittadini dei Comuni della Città Metropolitana, che tra l’altro hanno amministrazioni con colori politici differenti".

È quanto ha affermato il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Luigi de Magistris, annunciando la firma delle nuove deleghe.

“Ci sono immediati obiettivi strategici da portare a termine - ha concluso il sindaco Metropolitano - che necessitano il contributo di tutte le forze presenti in consiglio tra questi, ad esempio, la gestione del Piano Strategico e il riordino del sistema di trasporto pubblico locale. Auguro a tutti buon lavoro”.

ECCO LE NUOVE DELEGHE ASSEGNATE OGGI DAL SINDACO METROPOLITANO

Salvatore Pace

Vice Sindaco; tutela della fauna selvatica e delle aree protette

Giuseppe Cirillo

Trasporti



Nicola Pirozzi

Piano triennale lavori pubblici; sicurezza sui luoghi di lavoro



Giuseppe Jossa

Urbanistica



Giuseppe Tito

Piano Strategico; fondi comunitari e nazionali per le politiche di coesione



Michele Maddaloni

Valorizzazione dei teatri; Grande Progetto Pompei; Parco Nazionale del Vesuvio



Felice Di Maiolo

Protezione civile; Agenzia Area Nolana; Premio Cimitile



Francesco Cascone

Ambiente



Katia Iorio

Sport; giovani; pari opportunità



Vincenzo Carbone

Bilancio, finanza locale



Antonio Caiazzo

Patrimonio



Rosario Ragosta

Informatizzazione ed agenda digitale; valorizzazione Lago Patria



Raffaele Lettieri

Stazione unica appaltante



Elena Coccia

Attuazione dello statuto; regolamenti; relazioni con la Conferenza dei Sindaci; rete dei siti UNESCO; cura del patrimonio culturale; promozione dello sviluppo economico attraverso la cultura ed il turismo; beni comuni



Elpidio Capasso

Controllo e razionalizzazione delle società partecipate



Francesco Iovino

Personale; piccole e medie imprese; valorizzazione e promozione del marchio della città; smart city



Domenico Marrazzo

Scuola



Raffaele Cacciapuoti

Strade



Carmine Sgambati

Polizia metropolitana; beni confiscati



Paolo Tozzi

Sicurezza delle coste e dei costoni