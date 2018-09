Giovane campano scompare a Barcellona: il giallo di Francesco Di Francesco Miranda nessuna traccia da domenica scorsa

di Siep

Un appello urgente diffuso in Spagna lancia il caso della scomparsa di un giovane uomo campano. Francesco Miranda, un giovane napoletano di 33 anni, è scomparso in Spagna: a darne notizia è stata la Guardia Civil, che con un tweet ha postato la foto del ragazzo. Un appello per diffondere la foto del giovane e ottenere informazioni utili. Da qualche giorno non si hanno più notizie di Francesco, che si trovava a Barcellona. Poco dopo il caso è stato ripreso anche dai media spagnoli: nell’appello delle autorità catalane si specifica che il giovane ha occhi scuri e capelli castani, è alto 1,80 e parla e comprende bene lo spagnolo perché vive nel Paese iberico da circa un anno e mezzo. «Indossava jeans e camicia nera», si legge nel tweet. Francesco sarebbe scomparso domenica scorsa. Ma dalle autorità italiane non si avrebbero ancora notizie e conferme ufficiali.

A pubblicare la notizia è stata anche La Vanguardia, il quotidiano della capitale catalana. E ad aiutare nella ricerca, oltre alla polizia, c'è anche Sosdesapecidos, un'associazione spagnola che si occupa delle persone scomparse.