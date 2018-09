Assemblea comitato regionale Campania, Sibilia dispiaciuto Assemblea del comitato regionale Campania, il commento del presidente Lnd Cosimo Sibilia

“Ho appreso quanto accaduto a Napoli in occasione dell’assemblea del comitato regionale Campania e ne sono profondamente addolorato.

Anche perché, a prescindere dai singoli episodi, a distanza di pochi mesi dall’elezione del nuovo consiglio direttivo, il fatto che si sia determinato un clima di sostanziale difficoltà di gestione per lo stesso comitato ed un preoccupante ‘scollamento’ tra le società ed i vertici del comitato medesimo - dimostrato dal mancato raggiungimento del numero legale - non può che far riflettere sul prosieguo e sulla necessità di ripristinare un immediato rapporto fiduciario con le società campane. Il consiglio direttivo della Lnd, pertanto, dovrà necessariamente occuparsi della questione in tempi brevi.

Quanto all’episodio che ha riguardato il delegato al calcio femminile della Campania, credo che possa essere materia di attività per la procura federale.

Quello che mi rattrista è che il fatto sia avvenuto proprio in un momento in cui la lega nazionale dilettanti sta favorendo, con convinzione, la rappresentanza femminile all’interno degli organi federali”.

Questo il commento del presidente della Lnd Cosimo Sibilia sulla vicenda che ha coinvolto Giuliana Tambaro, delegato al calcio femminile della Campania, in occasione dell’assemblea delle società del comitato regionale presieduto da Salvatore Gagliano.